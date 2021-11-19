Кремль назвав "втручанням" ініціативу Конгресу США не визнавати Путіна

У президента Росії Володимира Путіна відреагували на проект резолюції Конгресу США про невизнання його після 2024 року. У Кремлі вважають це втручанням у внутрішні справи.

"Кожен раз нам здається, що нічого більш безглуздого, нічого більш агресивного, недружнього і неконструктивного з того боку океану більше прийти не може. І кожен раз ми помиляємося. Приходить, на жаль", - зазначив Пєсков.

За його словами, це є доказом втручання США у справи інших країн.

"Ми вважаємо неприйнятними подібні ініціативи конгресменів, вважаємо це втручанням у наші справи і переконані, що тільки росіяни можуть визначати, хто і коли повинен бути президентом РФ. Жодна інша країна світу, парламентарії жодної іншої країни світу не можуть претендувати на це", - додав Пєсков.