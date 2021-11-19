ru ua
Пт, 19 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Конгрессе США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 19 ноября 2021 05:42
В Конгрессе США предложили не признавать Путина президентом после 2024 года Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Артур Родивилов

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей Конгресса США резолюцию о непризнании президента России Владимира Путина главой государства. Речь идет о принятии документа в том случае, если он примет участие в выборах 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их пресс-релиз.

По словам конгрессменов, поправки в конституцию России от 2020 года "вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств", поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов.

"Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно", - говорится в релизе.

Отмечается, что резолюция в случае принятия будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

Ранее Путин говорил, что пока не принял решения о своем участии в выборах президента России в 2024 году. По словам главы РФ, разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию внутри страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Конгресс США
NEWS
Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона
Прививка от агрессии: Резников обсудил противодействие России с главой Пентагона
DAILY
Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Беспокойное время. Почему Запад заговорил о прямом вторжении России в Украину