Кремль намагається змусити низку країн відмовитися від співпраці з ПВК "Вагнера", - ISW

Міноборони Росії може використовувати форум "Армія-2023" у Москві для примусу низки країн до відмови від співпраці з ПВК "Вагнера" та для реклами підконтрольних Міноборони РФ приватних військових компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За даними джерел, Міноборони Росії вже пред'явило владі Буркіна-Фасо такого роду ультиматум. Ці твердження в основному виходять із джерел, пов'язаних із найманцями "Вагнера", але вони збігаються з попередніми оцінками ISW про те, що Кремль прагне знищити або реструктурувати ПВК "Вагнера" на користь ПВК, контрольованих Міноборони Росії.

Таким чином, уряд РФ погрожує припинити військово-технічну та матеріальну підтримку деяким країнам Африки, якщо їхнє керівництво продовжить використовувати існуючі зв'язки з "Вагнером".

Нагадаємо, що в Білорусі зареєстрували організацію "Група Вагнера". Організація заявила, що основним та єдиним видом її діяльності є "освітня діяльність".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.