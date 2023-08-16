У Білорусі зареєстрували "освітню" організацію "Група Вагнера", - ЗМІ

У Білорусі зареєстрували організацію "Група Вагнера". Організація заявила, що основним і єдиним видом її діяльності є "освітня діяльність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське опозиційне ЗМІ " Зеркало ".

Білоруське видання зазначило, що "Група Вагнера" зі статутним фондом у 200 білоруських рублів (79 доларів) було зареєстровано 4 серпня в Осиповицькому райвиконкомі.

За даними видання, адреса юрособи - село Ціль, там же розташований табір ПВК, куди найманці перемістилися після заколоту.

Згідно з реєстром, "Група Вагнера" заявила, що основним і єдиним видом діяльності організації є "освітня діяльність" - вона проходить під кодом 85590.

До цієї підгрупи входять:

навчальні центри з корекційними курсами,

курси підвищення кваліфікації,

навчання іноземним мовам,

комп'ютерні курси,

курси виживання,

релігійне навчання,

навчання ораторського мистецтва і швидкісного читання.

У другій половині липня стало відомо, що Могильовський облвиконком зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю "Конкорд Менеджмент і Консалтинг" зі статутним фондом у 200 білоруських рублів.

Основним видом діяльності компанії було заявлено "управління нерухомим майном". Її власник - російське ТОВ "Конкорд Менеджмент і Консалтинг", керівником вказано Євгена Пригожина.

Невдалий бунт Пригожина

Нагадаємо, наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин намагався влаштувати бунт у Росії та відкрито виступив проти диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу, якого він давно критикував.

Його бойовики вирушили до Москви, пройшли Ростов, Воронеж та навіть дійшли до Липецької області, але на цьому все закінчилося. Після переговорів з Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що відводить своїх найманців, а сам їде до Білорусі.

Відомо, що частина "вагнерівців" справді виїхала до Білорусі, але, де знаходиться сам Пригожин - достеменно невідомо.

При цьому російські ЗМІ встановили, що навіть після бунту компанії Пригожина отримували від Кремля держконтракти.

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