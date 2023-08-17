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Кремль пытается принудить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнера", - ISW

Фото: Кремль пытается принудить ряд стран отказаться от сотрудничества с ЧВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Минобороны России может использовать форум "Армия-2023" в Москве для принуждения ряда стран к отказу от сотрудничества с ЧВК "Вагнера" и для рекламы подконтрольных Минобороны РФ частных военных компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Таким образом, правительство РФ угрожает прекратить военно-техническую и материальную поддержку некоторым странам Африки, если их руководство продолжит использовать существующие связи с "Вагнером".

По данным источников, Минобороны России уже предъявило властям Буркина-Фасо такого рода ультиматум. Эти утверждения в основном исходят из источников, связанных с наемниками "Вагнера", но они совпадают с предыдущими оценками ISW о том, что Кремль стремится уничтожить или реструктурировать ЧВК "Вагнера" в пользу ЧВК, контролируемых Минобороны России.

Ключевые выводы ISW:

  • Сообщения и видео, опубликованные украинскими войсками, подтверждают, что ВСУ освободили Урожайное.
  • В ночь с 15 на 16 августа российские силы нанесли серию ударов беспилотниками по Украине, в первую очередь по портовой инфраструктуре в Одесской области.
  • Российские сенаторы предложили поправку, запрещающую распространение фото и видео, содержащих информацию о российских военных.
  • Российские источники утверждали, что власти РФ поместили генерала армии Сергея Суровикина под домашний арест с начала августа.
  • Российские войска вели наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово, в районе Бахмута и на рубеже Авдеевка – Донецк.

Напомним, что в Беларуси зарегистрировали организацию "Группа Вагнера". Организация заявила, что основным и единственным видом ее деятельности является "образовательная деятельность".

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