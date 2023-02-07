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Кремль наказав перевірити й модернізувати бомбосховища по усій країні, - ЗМІ

Фото: Кремль наказав перевірити й модернізувати бомбосховища по усій країні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Кремлі на фоні війни з Україною наказали перевірити й модернізувати бомбосховища по всій території країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

На порталі закупівель Zakupki оприлюднені сотні державних тендерів на модернізацію бомбосховищ у всіх регіонах Росі. Закупівлі стосуються ремонту вентиляції, гідроізоляції, заміни дверей, а також встановлення повітряних фільтрів та освітлення. Наприклад, у листопаді 2022 року було оголошено тендер на 3,8 мільйона рублів на гідроізоляційні роботи в бомбосховищі в Самарській області.

Як пояснив один з російських чиновників, рішення щодо перевірки бомбосховищ було прийнято навесні 2022 року, а команду провести масштабну перевірку дали МНС, Міноборони та інші цивільні міністерства. Таке рішення було прийнято через те, що війна проти України торкається й віддалені регіони Росії.

Місцеві влади планують витратити мільйони рублів на перевірку й модернізацію бомбосховищ, наприклад:

  • на півдні Краснодарського краю витратять понад 6 млн рублів;
  • в Нижньому Новгороді - 50 мільйонів рублів;
  • у Рязані - майже мільйон рублів.

Директиви з Кремля щодо перевірки бомбосховищ підтвердив також й високопоставлений чиновник в адміністрації одного з регіонів далекого сходу Росії. За його словами, наказ стосується укриттів по усій території країни.

Водночас Росія наразі стикається з двома проблемами:

  • більшість бомбосховищ перебувають в аварійному стані або ж занедбані ще з часів Радянського союзу;
  • Росії не вистачає бомбосховищ, аби обслуговувати нинішнє населення.

Один з колишніх чиновників пов'язав інтерес росіян до бомбосховищ через страх перед ядерною війною після того, як російський диктатор Володимир Путін наприкінці лютого 2022 року наказав привести російські ядерні сили в стан "підвищеної готовності".

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