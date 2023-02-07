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Кремль приказал проверить и модернизировать бомбоубежища по всей стране, - СМИ

Фото: Кремль приказал проверить и модернизировать бомбоубежища по всей стране (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Кремле на фоне войны с Украиной приказали проверить и модернизировать бомбоубежища по всей территории страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

На портале закупок Zakupki обнародованы сотни государственных тендеров на модернизацию бомбоубежищ во всех регионах России. Закупки касаются ремонта вентиляции, гидроизоляции, замены дверей, а также установки воздушных фильтров и освещения. Например, в ноябре 2022 года был объявлен тендер на 3,8 миллиона рублей на гидроизоляционные работы в бомбоубежище в Самарской области.

Как пояснил один из российских чиновников, решение о проверке бомбоубежищ было принято весной 2022 года, а команду провести масштабную проверку дали МЧС, Минобороны и другие гражданские министерства. Такое решение было принято из-за того, что война против Украины затрагивает и отдаленные регионы России.

Местные власти планируют потратить миллионы рублей на проверку и модернизацию бомбоубежищ, например:

  • на юге Краснодарского края потратят более 6 млн руб;
  • в Нижнем Новгороде - 50 миллионов рублей;
  • в Рязани - почти миллион рублей.

Директивы из Кремля по проверке бомбоубежищ подтвердил также и высокопоставленный чиновник в администрации одного из регионов дальнего востока России. По его словам, приказ касается укрытий по всей территории страны.

В то же время Россия сейчас сталкивается с двумя проблемами:

  • большинство бомбоубежищ находятся в аварийном состоянии или же заброшены еще со времен Советского союза;

России не хватает бомбоубежищ, чтобы обслуживать нынешнее население.
Один из бывших чиновников связал интерес россиян к бомбоубежищам из-за страха перед ядерной войной после того, как российский диктатор Владимир Путин в конце февраля 2022 года приказал привести российские ядерные силы в состояние "повышенной готовности".

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