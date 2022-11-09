Кремль наказав медіа припинити цитувати незадоволених війною депутатів, - РосЗМІ

Адміністрація президента Росії наказала лояльним ЗМІ менше цитувати депутатів Держдуми, які незадоволені війною в Україні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Вёрстка".
До списку депутатів, яких не варто цитувати, потрапили:
Усі вищезгадані депутати, нібито дозволяють собі "зайву самостійність у висловлюваннях й критиці російських військ".
Як відзначає джерело, вказівки надійшли від представників блоку першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка. Політиків дозволяється цитувати лише в мінімальних обсягах, якщо цього вимагає порядок денний.
Вказівки від Кремля отримали ЗМІ, які належать до групи:
За словами співрозмовника видання, рекомендації просили тримати в таємниці.
"Після початку мобілізації, та й узагалі з лютого не була вироблена інформаційна стратегія влади. Усі коментували, хто на що здатен, Кремль не встигав роздавати вказівки", - пояснив один зі співрозмовників.
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