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Кремль наказав медіа припинити цитувати незадоволених війною депутатів, - РосЗМІ

Фото: Володимир Путін, президент Російської Федерації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Адміністрація президента Росії наказала лояльним ЗМІ менше цитувати депутатів Держдуми, які незадоволені війною в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Вёрстка".

До списку депутатів, яких не варто цитувати, потрапили:

  • голова думського комітету з оборони Андрій Картаполов;
  • депутати-генерали Андрій Гурульов, Віктор Заварзін, Андрій Красов;
  • голова комітету з питань сім'ї, жінок і дітей Ніна Останіна.

Усі вищезгадані депутати, нібито дозволяють собі "зайву самостійність у висловлюваннях й критиці російських військ".

Як відзначає джерело, вказівки надійшли від представників блоку першого заступника голови адміністрації президента Сергія Кирієнка. Політиків дозволяється цитувати лише в мінімальних обсягах, якщо цього вимагає порядок денний.

Вказівки від Кремля отримали ЗМІ, які належать до групи:

  • "Россия сегодня";
  • "Российская газета";
  • ВДТРК (у цю групу входять телеканали "Россия-1" і "Россия-24", "Радио России", радіостанція "Маяк" та інші активи).

За словами співрозмовника видання, рекомендації просили тримати в таємниці.

"Після початку мобілізації, та й узагалі з лютого не була вироблена інформаційна стратегія влади. Усі коментували, хто на що здатен, Кремль не встигав роздавати вказівки", - пояснив один зі співрозмовників.

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