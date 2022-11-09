Кремль приказал медиа прекратить цитировать недовольных войной депутатов, - РосСМИ

Администрация президента России приказала лояльным СМИ поменьше цитировать депутатов Госдумы, недовольных войной в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Вёрстка".
В список депутатов, которых не стоит цитировать, попали:
Все вышеупомянутые депутаты, якобы, позволяют себе "лишнюю самостоятельность в высказываниях и критике российских войск".
Как отмечает источник, указания поступили от представителей блока первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Политиков разрешается цитировать только в минимальных объемах, если этого требует повестка дня.
Указания от Кремля получили СМИ, относящиеся к группе:
По словам собеседника, рекомендации просили держать в тайне.
"После начала мобилизации, и вообще с февраля не была выработана информационная стратегия власти. Все комментировали, кто на что способен, Кремль не успевал раздавать указания", - пояснил один из собеседников.
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