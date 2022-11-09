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Кремль приказал медиа прекратить цитировать недовольных войной депутатов, - РосСМИ

Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Администрация президента России приказала лояльным СМИ поменьше цитировать депутатов Госдумы, недовольных войной в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Вёрстка".

В список депутатов, которых не стоит цитировать, попали:

  • глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов;
  • депутаты-генералы Андрей Гурулев, Виктор Заварзин, Андрей Красов;
  • председатель комитета по семье, женщинам и детям Нина Останина.

Все вышеупомянутые депутаты, якобы, позволяют себе "лишнюю самостоятельность в высказываниях и критике российских войск".

Как отмечает источник, указания поступили от представителей блока первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Политиков разрешается цитировать только в минимальных объемах, если этого требует повестка дня.

Указания от Кремля получили СМИ, относящиеся к группе:

  • "Россия сегодня";
  • "Российская газета";
  • ВДТРК (в эту группу входят телеканалы "Россия-1" и "Россия-24", "Радио России", радиостанция "Маяк" и другие активы).

По словам собеседника, рекомендации просили держать в тайне.

"После начала мобилизации, и вообще с февраля не была выработана информационная стратегия власти. Все комментировали, кто на что способен, Кремль не успевал раздавать указания", - пояснил один из собеседников.

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