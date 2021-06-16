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Кремль надеется, что США "окажут воздействие" на позицию Украины по "Минску"

Автор: Дмитрий Левицкий

Советник президента России в нормандском формате Дмитрий Козак заявил, что Кремль надеется на то, что США "окажут воздействие" на позицию Украины касательно исполнения минских соглашений. Президенты США и РФ сегодня говорили об этом в Женеве.

Об этом сообщило российское издание "ТАСС".

По мнению Козака, вмешательство США помогло бы "сдвинуть ситуацию с мертвой точки".

"Кажется, да, есть надежда, что позиция США по поводу того, что здесь было заявлено, что надо исполнять минские соглашения. Надо их последовательно выполнять. Если нашим американским коллегам удастся оказать воздействие на украинскую позицию, то есть шанс, что это сдвинется с мертвой точки", - сказал он.

Козак также в очередной раз обвинили Украину в том, что она якобы не собирается исполнять минские соглашения по урегулированию на Донбассе, а только высказывает приверженность этому документу.

Напомним, после сегодняшней встречи с президентом США глава РФ Владимир Путин заявил, что Вашингтон подтвердил приверженность минским соглашениям по Донбассу.

В то же время президент США Джо Байден отметил, что позиции Вашингтона и Москвы по минским соглашениям отличаются.

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КремльСоединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияДонбассминские соглашения