Кремль мог уничтожить мотострелковую бригаду, чтобы скрыть военные преступления, - ISW

Бригада была причастна к военным преступлениям в Киевской области, в том числе в Буче.

Институт сообщает также, что Госдепартамент США призвал российские силы прекратить какую-либо военную деятельность вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) и поддержать создание демилитаризованной зоны на фоне новых сообщений об обстрелах ЗАЭС 11 августа.

Госдеп США также призвал Россию вернуть контроль над станцией Украины.

Украинские и российские оккупационные власти обвинили друг друга в обстреле ЗАЭС 11 августа.

Также ISW сообщает, что украинская разведка предупредила, что Кремль выдвигает условия для информационной атаки на президента Украины Владимира Зеленского с целью его дискредитации.