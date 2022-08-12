Кремль міг знищити мотострілецьку бригаду, щоб приховати військові злочини, - ISW

Бригада була причетна до воєнних злочинів в Київській області, в тому числі в Бучі.

Інститут повідомляє також, що Держдепартамент США закликав російські сили припинити будь-яку військову діяльність навколо Запорізької АЕС (ЗАЕС) і підтримати створення демілітаризованої зони на тлі нових повідомлень про обстріли ЗАЕС 11 серпня.

Держдеп США також закликав Росію повернути контроль над станцією України.

Українська та російська окупаційна влада звинуватили один одного в обстрілі ЗАЕС 11 серпня.

Також ISW повідомляє, що українська розвідка попередила, що Кремль висуває умови для інформаційної атаки на президента України Володимира Зеленського з метою його дискредитації.