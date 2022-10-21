Кремль має засвоїти, що Заходу вистачить грошей для допомоги Україні, - Моравецький

Євросоюз та США мають виділяти необхідні гроші для нормального функціонування України, а Кремль має розуміти, що Захід матиме кошти для її підтримки.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.