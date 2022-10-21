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Кремль должен усвоить, что Западу хватит денег для помощи Украине, - Моравецкий

Новина українською →
Варшава, Пятница 21 октября 2022 21:39
Кремль должен усвоить, что Западу хватит денег для помощи Украине, - Моравецкий Фото: премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз и США должны выделять необходимые деньги для нормального функционирования Украины, а Кремль должен понимать, что у Запада будут средства для ее поддержки.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Кремль должен знать, что как США задекларировали очередную многомиллиардную финансовую помощь Украине на следующий год, так и Евросоюз также поможет, и этих денег хватит для функционирования украинского государства", - заявил Моравецкий.

Глава польского правительства подчеркнул, что оно видит значительную роль Польши в процессе выплаты европейских средств Украине, поскольку Еврокомиссия пытается предоставить Киеву средства, но должно быть согласие всех стран ЕС относительно механизма осуществления этих выплат. Моравецкий отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прислушалась также и к аргументам Польши относительно финансовой помощи Украине.

Напомним, что конгрессмены США намерены выделить Украине крупный пакет финансовой помощи в размере 50 млрд долларов, которого бы хватило на весь следующий год.

Также ранее стало известно, что Украина может рассчитывать на 18 млрд евро от ЕС в следующем году.

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