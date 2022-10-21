Кремль должен усвоить, что Западу хватит денег для помощи Украине, - Моравецкий

Евросоюз и США должны выделять необходимые деньги для нормального функционирования Украины, а Кремль должен понимать, что у Запада будут средства для ее поддержки.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.