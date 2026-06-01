Кремль карає оборонку за зрив планів з виробництва зброї, - ГУР

19:39 01.06.2026 Пн
Скібіцький розповів про жорстку систему контролю над оборонкою в РФ
aimg Іван Носальський aimg Уляна Безпалько
Кремль карає оборонку за зрив планів з виробництва зброї, - ГУР Фото: Вадим Скібіцький, представник ГУР (Getty Images)
Влада Росії запровадила систему покарань для оборонних підприємств, які виробляють зброю і військову техніку.

Як передає РБК-Україна, про це на міжнародному форумі "Архітектура безпеки" заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

За його словами, росіяни переймають усе нове, що є в України, і "дуже швидко вчаться.

Як зазначив Скібіцький, Україна повинна враховувати, що Росія зберегла досить потужний оборонно-промисловий комплекс.

"Вони здатні швидко нарощувати виробництво, навіть якщо це виробництво тих же самих крилатих ракет, балістичних ракет, той же самий "Кинжал" - він дещо неефективний або не завжди потрапляє в ціль, але нарощування виробництва є", - сказав він.

Представник ГУР нагадав, що у 2024 році оборонне замовлення РФ на дрони типу "Шахед" було близько 12 тисяч. У 2026 році таке оборонне замовлення становить уже понад 100 тисяч таких безпілотників.

Окремо Скібіцький звернув увагу, що Росія навчилася обходити міжнародні санкції, оскільки в її зброї більшість критичних елементів неросійського виробництва.

"Та й система управління всім цим. Там дуже серйозно ставляться до невиконання планових зобов'язань. Є ціла система, я б назвав, покарань за те, що не виконано план з виробництва зброї та військової техніки. Ну і відповідно це все вірно контролюється по всій вертикалі влади", - підкреслив він.

При цьому, за його словами, в України є можливість порушувати або навіть припиняти виробництво окремих типів російського озброєння за допомогою атак.

Виробництво "Орєшніка"

До речі, аналітики видання Defense Express вважають, що Росія могла розпочати дрібносерійне виробництво балістичних ракет середньої дальності (БРСД) "Орєшнік".

На це вказує скорочення інтервалу між обстрілами: якщо між першим ударом по Дніпру і другим по Львову минуло 13,5 місяців, то між атаками на Львів і Білу Церкву (24 травня) - лише 4,5 місяця.

