Кремль и министерство обороны России, вероятно, используют лидеров иммигрантских и этнических организаций для формирования добровольческих подразделений, которые планируется использовать для вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW .

Председатель "Общества среднеазиатских узбеков Пермского края" Джахонгир Джалолов объявил, что узбекские граждане, проживающие или работающие в Пермском крае, должны сформировать в Пермском крае добровольческий батальон "Амир Тимур" для поддержки российских войск на Украине.

Джалолов отметил, что узбеки обязаны своим существованием в России русскому народу, а значит, должны участвовать в войне против Украины. Эксперты ISW ранее сообщали, что российские силы вербуют иммигрантов из Центральной Азии в базирующийся в Москве "собянинский" полк в обмен на российское гражданство и финансовую компенсацию.