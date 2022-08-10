Кремль використовує лідерів етнічних меншин для мобілізації добровольців, - ISW

Кремль і Міністерство оборони Росії, ймовірно, використовують лідерів іммігрантських і етнічних організацій для формування добровольчих підрозділів, які планується використовувати для вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Голова "Товариства середньоазіатських узбеків Пермського краю" Джахонгір Джалолов оголосив, що узбецькі громадяни, які проживають або працюють в Пермському краї, повинні сформувати в Пермському краї добровольчий батальйон "Амір Тимур" для підтримки російських військ на Україні.

Джалолов зазначив, що узбеки зобов'язані своїм існуванням в Росії російському народу, а значить, повинні брати участь у війні проти України. Експерти ISW раніше повідомляли, що російські сили вербують іммігрантів з Центральної Азії в "собянінський" полк в обмін на російське громадянство і фінансову компенсацію.