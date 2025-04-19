Кремль хоче змінити владу в Молдові, щоб використати її проти України, - Санду

Санду заявила, що Кремль на парламентських виборах у країні намагається замінити владу на тих, кого він зможе контролювати.

У своїй промові в парламенті вона наголосила, що таке втручання загрожує не лише безпеці Молдови, але й Україні, адже в разі зміни керівництва Молдови країна може стати плацдармом для Росії.

"У нас є 1200-кілометровий кордон. Уявіть собі, що за одну ніч цей кордон з дружньою країною перетвориться на кордон з державою, яка контролюється Москвою. Звичайно, тут є ризики для України, але в той же час ризики для Молдови також зростають, тому що таким чином РФ може втягнути Молдову у війну", - зазначила Санду.

Вона підкреслила, що таке становище створює серйозні ризики як для Молдови, так і для України. Санду наголосила на важливості того, щоб Молдова залишалася на боці свободи та безпеки, не дозволяючи Кремлю втягнути її в конфлікт.

Майя Санду додала, що судова система має вжити заходів проти організаторів підкупу виборців, щоб гарантувати демократичність процесу.

"У нас є моральний обов'язок залишатися на доброму боці речей, залишатися дружньою країною", - наголосила президентка Молдови.