Кремль хочет сменить власть в Молдове, чтобы использовать ее против Украины, - Санду

Санду заявила, что Кремль на парламентских выборах в стране пытается заменить власть на тех, кого он сможет контролировать.

В своей речи в парламенте она подчеркнула, что такое вмешательство угрожает не только безопасности Молдовы, но и Украине, ведь в случае смены руководства Молдовы страна может стать плацдармом для России.

"У нас есть 1200-километровая граница, представьте себе, что за одну ночь эта граница с дружественной страной превратится в границу с государством, которое контролируется Москвой. Конечно, здесь есть риски для Украины, но в то же время риски для Молдовы также возрастают, потому что таким образом РФ может втянуть Молдову в войну", - отметила Санду.

Она подчеркнула, что такое положение создает серьезные риски как для Молдовы, так и для Украины. Санду подчеркнула важность того, чтобы Молдова оставалась на стороне свободы и безопасности, не позволяя Кремлю втянуть ее в конфликт.

Майя Санду добавила, что судебная система должна принять меры против организаторов подкупа избирателей, чтобы гарантировать демократичность процесса.

"У нас есть моральный долг оставаться на хорошей стороне вещей, оставаться дружественной страной", - подчеркнула президент Молдовы.