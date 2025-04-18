Чи здатна Росія вплинути на повторні вибори у Румунії: думка експертів
Не варто перебільшувати вплив Москви на торішні президентські вибори в Румунії. Нині Росія є ворожою державою для Бухареста, тому її вплив на виборців є обмеженим.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Спроба №2. Румунія знову обирає президента - як це може зачепити Україну".
Після перемоги Келіна Джорджеску під час торішніх виборів, в країні точились розмови про ймовірність втручання Росії. Зокрема, згідно з розсекреченими документами румунських спецслужб, країна була об'єктом "агресивних російських гібридних дій".
У тому ж числі в агітаційному TikTok-акаунті Джорджеску були виявлені акаунти, що пов'язані з російським медіа Sputnik.
Натомість румунські експерти Маріус Гінчі та Юліан Булай вважають, що вплив Російської Федерації (РФ) на торішні вибори президента не варто переоцінювати, оскільки на них вплинули переважно саме внутрішні фактори. Сьогодні ж Росія вважається ворожою державою для Бухареста, у зв'язку з чим навряд чи багато румунів піддались впливу її пропаганди.
"Дивлячись на це, важко сказати, що Росія має значимий рівень підтримки, але без сумніву, вона намагається бути залученою у вибори в Румунії на певному підпільному рівні: скуповуючи ЗМІ, пропагандистів тощо - хоча їх небагато", - додав політолог Андрей Царану.
Вибори президента у Румунії 2025
Вибори президента Румунії 2025 року відбудуться у першу неділю травня, оскільки Конституційний суд скасував результати голосування, проведеного у листопаді 2024-го.
Спочатку суд підтвердив підсумки першого туру, проте вже за кілька днів скасував власне рішення. Це сталося після того, як були оприлюднені розсекречені документи, у яких зазначалося, що передвиборча кампанія Джорджеску є результатом зовнішнього впливу.
У звітах спецслужб також ішлося про те, що Румунія стала ціллю гібридної агресії з боку РФ. Йшлося про кібератаки, витоки розвідданих й не тільки. У зв’язку з цим результати голосування анулювали.
Більше про нових кандидатів на пост президента Румунії - у матеріалі РБК-Україна.
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