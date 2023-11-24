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Кремль хоче збільшити участь дітей в окупації в програмах "промивки мізків", - ЦНС

Фото: Росія збільшує залученність дітей в окупації в програмах "промивки мізків" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

На тимчасово окупованих територіях окупаційна влада планує збільшити кількість дітей, залучених до програм "промивки мізків".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр нацспротиву.

Там зазначили, що захопленим школам дали вказівку, що 70% школярів мають брати участь в олімпіадах та програмах обміну. Тобто діти мають бути залучені до поїздок на РФ й брати участь в конкурсах, які прославляють Росію. 

"При цьому, дітей залучають з першого класу, починаючи з конкурсу малюнків на пропагандистську тематику. Метою всього дійства є знищення самоідентифікації дітей, тобто політика геноциду", - повідомили в ЦНС.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти перевіряють телефони учнів на наявність українських додатків.

У ЦНС також повідомляли, що "віджате" в українців житло окупанти передають колаборантам.

Окрім того, військові РФ вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій України.Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби збільшити інформаційну блокаду регіону й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди.

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