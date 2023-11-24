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Кремль хочет увеличить участие детей в оккупации в программах "промывки мозгов", - ЦНС

Фото: Россия увеличивает вовлеченность детей в оккупации в программах "промывки мозгов" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На временно оккупированных территориях оккупационные власти планируют увеличить количество детей, вовлеченных в программы "промывки мозгов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр нацсопротивления.

Там отметили, что увлеченным школам дали указание, что 70% школьников должны участвовать в олимпиадах и программах обмена. То есть дети должны быть вовлечены в поездки в РФ и участвовать в конкурсах, прославляющих Россию.

"При этом детей привлекают с первого класса, начиная с конкурса рисунков на пропагандистскую тематику. Целью всего действа является уничтожение самоидентификации детей, то есть политика геноцида", - сообщили в ЦНС.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

Напомним, мы сообщали, что оккупанты проверяют телефоны учащихся на наличие украинских приложений.

В ЦНС также сообщали, что "отжатое" у украинцев жилье оккупанты передают коллаборантам.

Кроме того, военные РФ изымают комплекты спутникового телевидения у жителей временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.

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