UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кремль хоче провести вибори на захоплених територіях України: що відомо

Фото: у Кремлі визначились, коли проведуть вибори на анексованих територіях України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Кремль має намір провести вибори на анексованих територіях України у вересні 2023 року навіть у разі збереження військового стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ведомости".

Зокрема, один із варіантів передбачає скорочення термінів виборчих дій на третину, розповів співрозмовник журналістів.

"За законом рішення про призначення регіональних виборів має бути ухвалене раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування. Ці терміни можуть скоротитись у разі повторних чи дострокових виборів", - пише видання.

За словами джерела видання, розглядається можливість використовувати одну із цих норм або внести поправку, щоб розпочати передвиборчу кампанію у липні.

Інший співрозмовник видання заявив, що для проведення виборів можна внести поправки до закону про воєнний стан. Третє джерело сказало, що "поки такі поправки не розробляються".

Як повідомлялося, кремлівські політтехнологи вже почали готуватися до президентських виборів 2024 року. Політтехнологи вже готують кампанію під чинного президента, а також сподіваються, що до виборів війна проти України закінчиться.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні