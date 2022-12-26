Кремль хоче провести вибори на захоплених територіях України: що відомо

Зокрема, один із варіантів передбачає скорочення термінів виборчих дій на третину, розповів співрозмовник журналістів.

"За законом рішення про призначення регіональних виборів має бути ухвалене раніше ніж за 100 днів і не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування. Ці терміни можуть скоротитись у разі повторних чи дострокових виборів", - пише видання.

За словами джерела видання, розглядається можливість використовувати одну із цих норм або внести поправку, щоб розпочати передвиборчу кампанію у липні.

Інший співрозмовник видання заявив, що для проведення виборів можна внести поправки до закону про воєнний стан. Третє джерело сказало, що "поки такі поправки не розробляються".