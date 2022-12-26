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Кремль хочет провести выборы на захваченных территориях Украины: что известно

Фото: в Кремле определились, когда проведут выборы на аннексированных территориях Украины (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Кремль собирается провести выборы на аннексированных территориях Украины в сентябре 2023 года даже в случае сохранения военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ведомости".

В частности, один из вариантов предполагает сокращение сроков избирательных действий на треть, рассказал собеседник журналистов.

"По закону решение о назначении региональных выборов должно быть принято ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Эти сроки могут сократить в случае повторных или досрочных выборов", - пишет издание.

По словам источника издания, рассматривается возможность использовать одну из этих норм или внести поправку, чтобы начать предвыборную кампанию в июле.

Другой собеседник издания заявил, что для проведения выборов можно внести поправки в закон о военном положении. Третий источник сказал, что "пока такие поправки не разрабатываются".

Как сообщалось, кремлевские политтехнологи уже начали готовиться к президентским выборам в 2024 году. Политтехнологи уже готовят кампанию под действующего президента, а также надеются, что к выборам война против Украины закончится.

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