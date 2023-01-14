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Кремль хоче кинути мобілізованих у новий наступ у квітні, - The Times

Фото: російських мобілізованих можуть кинути у новий наступ у квітні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російське керівництво має намір мобілізувати 500 тисяч осіб. Їх хочуть кинути на фронт у новий наступ у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Видання, посилаючись на західну розвідку, зазначає, що російський диктатор Володимир Путін може оголосити нову хвилю мобілізації вже найближчими тижнями.

"Якщо рішення буде прийнято протягом кількох тижнів, до квітня, коли зимова багнюка в Україні висохне достатньо для великого наступу, можна буде навчити й відправити на фронт до 500 000 додаткових росіян", - йдеться у повідомленні.

При цьому західні розвідники наголошують, що у російських військкоматах вже ведеться серйозна підготовка до мобілізації.

"Кремль провів приватне опитування. Прості росіяни переживають через війну, але вони також не бажають миритися з поразкою", - зазначає видання.

Нагадаємо, українська розвідка зазначає, що Путін хоче створити двомільйонну армію, тому під час нової хвилі мобілізації спробують призвати 500 тисяч росіян.

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