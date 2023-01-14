Кремль хочет бросить мобилизованных в новое наступление в апреле, - The Times

Издание, ссылаясь на западную разведку, отмечает, что российский диктатор Владимир Путин может объявить новую волну мобилизации в ближайшие недели.

"Если решение будет принято в течение нескольких недель, до апреля, когда зимняя грязь в Украине высохнет достаточно для большого наступления, можно будет научить и отправить на фронт до 500 000 дополнительных россиян", - говорится в сообщении.

При этом западные разведчики подчеркивают, что в российских военкоматах уже ведется серьезная подготовка к мобилизации.

"Кремль провел частный опрос. Простые россияне переживают из-за войны, но они также не желают мириться с поражением", - отмечает издание.