Кремль готує росіян до 10-річної війни з повним знищенням України в кінці, - ISW

Медведєв у коментарі російському виданню "Аргументы и факты" 17 липня сказав, що "не дарма" генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україна може приєднатися до альянсу протягом наступних десяти років. Медведєв заявив, що Україна "ніколи" не приєднається до НАТО, тому що керівництво НАТО зміниться до 2034 року і тому, що "цілком можливо, що сумнозвісна країна 404 також не існуватиме"..

В Інституті зазначають, що Медведєв прямо не сказав, що Україна припинить своє існування до 2034 року, але російські ЗМІ, зокрема кремлівський інформаційний канал ТАСС, негайно почали публікувати статті із заголовками на кшталт "Медведєв визнав, що У 2034 році України не буде" та "Медвєдєв передбачив зникнення України до 2034 року".

Експерти вважають, що така інтерпретація має на меті сформувати в РФ суспільні очікування, що Росія зможе виграти війну та досягти своєї мети знищити українську державність протягом десяти років.

Цей кремлівський наратив також прямо підриває окремі спроби окремих кремлівських чиновників припустити, що Росія готова "вести переговори" про "мир" з Україною, і далі підкреслює, що єдиним бажаним для Кремля кінцем війни є повне знищення Української держави і народу, підкреслили в ISW.

"Ні Україна, ні Захід не можуть розраховувати на переговори з Росією на російських умовах, якщо російські умови базуються на викоріненні України та її народу в найближчі десять років", - йдеться у повідомленні Інституту.