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Кремль готовит россиян к 10-летней войне с полным уничтожением Украины в конце, - ISW

Фото: российский диктатор Владимир Путин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Российские государственные СМИ опубликовали комментарии заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева в определенной интерпретации. Она поддерживает усилия Кремля по подготовке россиян к длительной войне в Украине, цель которой в виде разрушения украинской государственности якобы будет достигнута в течение 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Медведев в комментарии российскому изданию "Аргументы и факты" 17 июля сказал, что "не зря" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Украина может присоединиться к альянсу в течение следующих десяти лет. Медведев заявил, что Украина "никогда" не присоединится к НАТО, потому что руководство НАТО сменится к 2034 году и потому, что "вполне возможно, что пресловутая страна 404 тоже не будет существовать".

В Институте отмечают, что Медведев прямо не сказал, что Украина прекратит свое существование до 2034 года, но российские СМИ, в частности кремлевский информационный канал ТАСС, немедленно начали публиковать статьи с заголовками типа "Медведев признал, что В 2034 году Украины не будет" и "Медведев предусмотрел исчезновение Украины к 2034 году".

Эксперты считают, что такая интерпретация должна сформировать в РФ общественные ожидания, что Россия сможет выиграть войну и достичь своей цели уничтожить украинскую государственность в течение десяти лет.

Этот кремлевский нарратив также прямо подрывает отдельные попытки отдельных кремлевских чиновников предположить, что Россия готова "вести переговоры" о "мире" с Украиной, и дальше подчеркивает, что единственным желаемым для Кремля концом войны является полное уничтожение Украинского государства и народа, подчеркнули в ISW.

"Ни Украина, ни Запад не могут рассчитывать на переговоры с Россией на российских условиях, если российские условия базируются на искоренении Украины и ее народа в ближайшие десять лет", – говорится в сообщении Института.

 

Напомним, ранее в ISW отметили, что жесткие и бескомпромиссные условия Кремля для ведения мирных переговоров равнозначны капитуляции Украины и свидетельствуют о незаинтересованности диктатора Владимира Путина в честных переговорах на любых условиях, кроме российских.

Ранее Путин назвал условием прекращения огня против Украины отказ Киева от четырех украинских областей и членства в НАТО.

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Война России против УкраиныВладимир Путин