Кремль готує нову інформаційну атаку проти України та Заходу: у ЦПД розкрили план

Пропаганда Кремля зосередиться одразу на кількох напрямках: дискредитація української делегації на переговорах у Стамбулі, спроби демонізувати ЗСУ, маніпуляції темами НАТО, полонених, викрадених дітей і навіть Місяця гордості.

Переговори у Стамбулі

У центрі уваги російської кампанії - спроба підірвати довіру до українських переговорників, звинувачення їх у кулуарних домовленостях із РФ та саботажі перемовин. У хід можуть піти фейки про корупцію, "зраду інтересів" і начебто зв'язки з Москвою.

У міжнародному полі Росія просуватиме меседжі, ніби саме Київ "затягує домовленості", діє неконструктивно та провокує ескалацію. Паралельно - активна риторика про "терористичні атаки" ЗСУ, зокрема після операції "Павутина", внаслідок якої було уражено російські військові аеродроми.

Спроба залякати США

Після низки успішних дій СБУ Росія намагатиметься переконати світ, що Україна - "небезпечний гравець", який буцімто може передавати технології терористам.

Пропагандисти активно експлуатуватимуть травму 11 вересня, аби посіяти страх серед американців.

Також звучатимуть звинувачення, що українські операції нібито курують західні спецслужби, що має підтримати вигідну РФ тезу про "зовнішнє управління" Україною.

Маніпуляції самітом НАТО і західною підтримкою

Напередодні саміту НАТО в Гаазі, що відбудеться 24-25 червня, очікується хвиля вкидів про "втому Заходу" та розкол у підтримці Києва.

РФ просуватиме тези про нібито небажання США брати активну участь у врегулюванні війни, бюрократичну неефективність Альянсу та нездатність НАТО гарантувати безпеку навіть власним членам.

Фейки про "тортури"

Окремим блоком йтиме дезінформація навколо обмінів полоненими та тілами загиблих.

Кремль поширюватиме фейки про тортури з боку України та звинувачуватиме Київ у саботажі перемовин щодо обміну. Очікуються й фейкові свідчення звільнених російських полонених.

РФ також намагатиметься відбілити викрадення українських дітей, поширюючи меседжі про "порятунок із бойових дій". У паралель - вигадки про "торгівлю дітьми на Захід" і "використання на органи".

Наступ та фейкові "катастрофічні втрати"

У фронтовій тематиці Росія робитиме ставку на нагнітання паніки - очікується поширення повідомлень про нібито стрімке просування військ РФ, великі втрати ЗСУ, підготовку до "великого наступу".

Анонімні проросійські Telegram-канали можуть розганяти фейки про здачу позицій, заклики до капітуляції та інсценовані відео.

Погрози Заходу: від ядерної зброї до "третьої світової"

Москва посилить риторику залякування, особливо у бік Європи.

Йтиметься про можливість ядерного удару, звинувачення Заходу в ескалації, а цитати лідерів НАТО будуть подані як свідчення "агресії проти Росії". Особливу увагу приділять Франції та Великій Британії.

У червні, на тлі Місяця гордості, РФ активізує наративи про "моральний занепад Заходу" і "розклад традицій".

Це стане ще одним інструментом для створення розколу в західних суспільствах і додатковим тлом для протиставлення "традиційної Росі" "згнилому Заходу".