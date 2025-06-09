Кремль готовит новую информационную атаку против Украины и Запада: в ЦПД раскрыли план

Пропаганда Кремля сосредоточится сразу на нескольких направлениях: дискредитация украинской делегации на переговорах в Стамбуле, попытки демонизировать ВСУ, манипуляции темами НАТО, пленных, похищенных детей и даже Луны гордости.

Переговоры в Стамбуле

В центре внимания российской кампании - попытка подорвать доверие к украинским переговорщикам, обвинения их в кулуарных договоренностях с РФ и саботаже переговоров. В ход могут пойти фейки о коррупции, "предательстве интересов" и якобы связи с Москвой.

В международном поле Россия будет продвигать месседжи, будто именно Киев "затягивает договоренности", действует неконструктивно и провоцирует эскалацию. Параллельно - активная риторика о "террористических атаках" ВСУ, в частности после операции "Паутина", в результате которой были поражены российские военные аэродромы.

Попытка запугать США

После ряда успешных действий СБУ Россия будет пытаться убедить мир, что Украина - "опасный игрок", который якобы может передавать технологии террористам.

Пропагандисты будут активно эксплуатировать травму 11 сентября, чтобы посеять страх среди американцев.

Также будут звучать обвинения, что украинские операции якобы курируют западные спецслужбы, что должно поддержать выгодный РФ тезис о "внешнем управлении" Украиной.

Манипуляции саммитом НАТО и западной поддержкой

Накануне саммита НАТО в Гааге, который состоится 24-25 июня, ожидается волна вбросов об "усталости Запада" и расколе в поддержке Киева.

РФ будет продвигать тезисы о якобы нежелании США активно участвовать в урегулировании войны, бюрократической неэффективности Альянса и неспособности НАТО гарантировать безопасность даже собственным членам.

Фейки о "пытках"

Отдельным блоком будет идти дезинформация вокруг обменов пленными и телами погибших.

Кремль будет распространять фейки о пытках со стороны Украины и обвинять Киев в саботаже переговоров по обмену. Ожидаются и фейковые показания освобожденных российских пленных.

РФ также будет пытаться отбелить похищение украинских детей, распространяя месседжи о "спасении из боевых действий". В параллель - выдумки о "торговле детьми на Запад" и "использовании на органы".

Наступление и фейковые "катастрофические потери"

Во фронтовой тематике Россия будет делать ставку на нагнетание паники - ожидается распространение сообщений о якобы стремительном продвижении войск РФ, больших потерях ВСУ, подготовке к "большому наступлению".

Анонимные пророссийские Telegram-каналы могут разгонять фейки о сдаче позиций, призывы к капитуляции и инсценированные видео.

Угрозы Запада: от ядерного оружия до "третьей мировой"

Москва усилит риторику запугивания, особенно в сторону Европы.

Речь пойдет о возможности ядерного удара, обвинения Запада в эскалации, а цитаты лидеров НАТО будут поданы как свидетельство "агрессии против России". Особое внимание уделят Франции и Великобритании.

В июне, на фоне Луны гордости, РФ активизирует нарративы о "моральном упадке Запада" и "разложении традиций".

Это станет еще одним инструментом для создания раскола в западных обществах и дополнительным фоном для противопоставления "традиционной России" "сгнившему Западу".