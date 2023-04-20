Кремль готує новий податок для західних компаній, які йдуть із Росії, - Bloomberg

За інформацією джерел видання, податок, що вводиться в Росії, на "непередбачуваний прибуток" також буде застосовуватися до тих, хто планує вихід з країни . За їх словами, як альтернатива збір може враховуватися в ціні, узгодженій у рамках продажу.

Винятків не буде, бо гроші потрібні бюджету, - сказали джерела на умовах анонімності.

Зіткнувшись із масовим результатом іноземців після вторгнення в Україну минулого року, російський уряд хоче збільшити свої доходи через так званий "добровільний внесок" до бюджету та вимоги знижки для компаній з країн, які він вважає недружніми. У чергу кандидатів на вихід з Росії входять такі компанії, як Volkswagen і банки UniCredit і Raiffeisen Bank International.

Оскільки державні фінанси різко погіршуються, а війна триває вже другий рік, Росія вживає додаткових заходів. За винятком нафтової, газової та вугільної промисловості, податок на непередбачені витрати спрямований на те, щоб отримати додаткові 300 мільярдів рублів (3,7 млрд доларів) за рахунок стягнення 10% "надприбутку", отриманого в 2021-2022 роках, порівняно з попередніми двома роками.

Хоча збір набуде чинності лише з 2024 року, компанії мають можливість сплатити його цього року за половинною ставкою. Оподаткуванню підлягають підприємства, прибуток яких перевищує 1 млрд рублів.

За словами Дмитра Польового, економіста "Локо-Інвест" у Москві, основний тягар нового податку ляже на підприємства хімічної, металургійної та гірничодобувної галузей, крім вугілля, а також на банки.

За його словами, якщо всі компанії, відповідальні за сплату податку, вирішать заплатити достроково зі знижкою, Росія вже цього року збере 300 млрд рублів, що дозволить їй витратити цю суму без збільшення дефіциту бюджету.

Необхідність заплатити більше грошей Росії ускладнить і так обтяжливий процес для компаній, змушених піти після вторгнення президента Володимира Путіна в Україну в лютому 2022 року. Закриті підприємства, інші, такі як BP та Philip Morris зіткнулися із затримками та юридичними бар'єрами.

Росія також шукає спосіб стримати вплив на рубль, встановивши ліміт для придбання твердої валюти іноземними компаніями, що залишають країну.

Після нових експортних обмежень, які скоротили прибутки Кремля від нафти та газу, його необхідно діяти швидко. Дефіцит бюджету станом на 17 квітня досяг 4,77 трлн рублів, вже майже на 40% більше річного цільового показника дефіциту. Згідно з останніми даними Мінфіну, витрати з початку року майже вдвічі перевищують прибутки.

Прогнозується, що цього року бюджет Росії матиме дефіцит у розмірі 2% від внутрішнього валового продукту. Якщо обсяг продажу активів іноземними компаніями наблизиться до торішнього показника 15-20 млрд доларів, держава може додатково залучити у 2023 році до 150 млрд рублів за рахунок обов'язкового внеску, підрахував Bloomberg Economics.

Міністерство фінансів РФ заявило, що планує знизити темпи зростання видатків, і неодноразово запевняло, що воно перебуває на шляху до утримання дефіциту бюджету цього року в рамках цільового показника. Проте, останні дані показують, що витрати у квітні прискорилися, майже зрівнявшись із витратами за березень загалом.