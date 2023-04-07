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Російська валюта дешевшає: курс євро піднявся до 90 рублів завдяки санкціям

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Москва, П'ятниця 07 квітня 2023 09:43
Російська валюта дешевшає: курс євро піднявся до 90 рублів завдяки санкціям Фото: санкції обвалили рубль (sputnik.by)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на Московській біржі піднявся вище 82 рублів - це черговий максимум майже за рік. Курс євро зріс до 90 рублів уперше з 14 квітня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі.

Як зазначає видання "Коммерсантъ", рубль слабшає на тлі негативної зовнішньоекономічної кон'юнктури зі збільшенням імпортних операцій, очікування відтоку капіталу, в тому числі через західні компанії.

Найближчим часом експерти очікують на продовження зростання курсу долара до значень 83-84 рублів.

Нагадаємо, 6 квітня курс долара до російського рубля на Московській біржі піднявся вище за 80 рублів вперше з 18 квітня минулого року. Перед цим Мінфін РФ повідомив про падіння нафтогазових доходів російського бюджету за січень-березень на 45%.

Російський валютний ринок функціонує в умовах адміністративних обмежень із початку війни проти України у лютому минулого року. Рубль втратив конвертованість через запроваджені заборони на рух капіталу.

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