Кремль готовит новый налог для западных компаний, которые уходят из России, - Bloomberg

По информации источников издания, вводимый в России налог на "непредвиденную прибыль" также будет применяться к тем, кто планирует выход из страны. По их словам, в качестве альтернативы сбор может учитываться в цене, согласованной в рамках продажи.

Исключений не будет, потому что деньги нужны бюджету, сказали источники на условиях анонимности.

Столкнувшись с массовым исходом иностранцев после вторжения в Украину в прошлом году, российское правительство хочет увеличить свои доходы посредством так называемого "добровольного взноса" в бюджет и требования скидки для компаний из стран, которые оно считает недружественными. В очередь кандидатов на уход из России входят такие компании, как Volkswagen и банки UniCredit и Raiffeisen Bank International.

Поскольку государственные финансы резко ухудшаются, а война тянется уже второй год, Россия принимает дополнительные меры. За исключением нефтяной, газовой и угольной промышленности, налог на непредвиденные расходы направлен на то, чтобы получить дополнительные 300 миллиардов рублей (3,7 млрд долларов) за счет взимания 10% "сверхприбыли", полученной в 2021–2022 годах, по сравнению с предыдущими двумя годами.

Хотя сбор вступит в силу только с 2024 года, у компаний есть возможность уплатить его в этом году по половинной ставке. Налогообложению подлежат предприятия, прибыль которых превышает 1 млрд рублей.

По словам Дмитрия Полевого, экономиста "Локо-Инвест" в Москве, основное бремя нового налога ляжет на предприятия химической, металлургической и горнодобывающей отраслей, кроме угля, а также на банки.

По его словам, если все компании, ответственные за уплату налога, решат заплатить досрочно со скидкой, Россия уже в этом году соберет 300 млрд рублей, что позволит ей потратить эту сумму без увеличения дефицита бюджета.

Необходимость заплатить больше денег России усложнит и без того обременительный процесс для компаний, вынужденных уйти после вторжения президента Владимира Путина в Украину в феврале 2022 года. Закрытые предприятия, другие, такие как BP и Philip Morris столкнулись с задержками и юридическими барьерами.

Россия также ищет способ сдержать влияние на рубль, установив лимит на покупку твердой валюты иностранными компаниями, покидающими страну.

После новых экспортных ограничений, которые сократили доходы Кремля от нефти и газа, его необходимо действовать быстро. Дефицит бюджета по состоянию на 17 апреля достиг 4,77 трлн рублей, уже почти на 40% больше годового целевого показателя дефицита. Согласно последним данным Минфина, расходы с начала года почти вдвое превышают доходы.

Прогнозируется, что в этом году бюджет России будет иметь дефицит в размере 2% от валового внутреннего продукта. Если объем продажи активов иностранными компаниями приблизится к прошлогоднему показателю в 15-20 млрд долларов, государство может дополнительно привлечь в 2023 году до 150 млрд рублей за счет обязательного взноса, подсчитал Bloomberg Economics.

Министерство финансов РФ заявило, что планирует снизить темпы роста расходов, и неоднократно заверяло, что оно находится на пути к удержанию дефицита бюджета в этом году в рамках целевого показателя. Тем не менее, последние данные показывают, что расходы в апреле ускорились, почти сравнявшись с расходами за март в целом.