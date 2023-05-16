Кремль готує механізми для дискредитації Пригожина як зрадника, - ISW

Аналітики прокоментували ситуацію з інформацією The Washington Post про нібито спроби Пригожина зв'язатись з українською розвідкою та обміняти інформацію про позиції російських військових в обмін на контроль над Бахмутом.

В ISW вважають, що таким чином Пригожин продовжує свою боротьбу з Міноборони РФ, але не з російським диктатором Володимиром Путіним. Аналітики зазначили, що в Кремлі, ймовірно, знали про потенційні контакти Пригожина з українською стороною, тому не були здивовані публікацією The Washington Post.

Йдеться і про те, що в Кремлі готують механізми дискредитації Пригожина як зрадника.

"Неназвані джерела у Кремлі повідомили, що адміністрація президента Росії готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина, але зазначили, що Кремль навряд чи загрожуватиме йому, поки сили "Вагнера" перебувають на передовой. Пригожин командує силами Вагнера на Донбасі, і його відсторонення порушило б позиції росіян у Бахмуті, а такий ризик Путін навряд чи піде", - зазначили в ISW.

Крім цього, Кремль не може просто змістити Пригожина з посади, бо група "Вагнера" - приватна компанія, і єдиний спосіб змінити її власника полягає у встановленні контролю над найманцями.

"Щоб вивести Пригожина з-під його контролю над "Вагнером", за іронією долі потрібно було б встановити прямий контроль Кремля над групою найманців, від якої Путін щосили намагається зберігати формальну дистанцію", - пишуть в ISW.

Ключові висновки