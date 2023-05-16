Кремль готує механізми для дискредитації Пригожина як зрадника, - ISW

Кремль, ймовірно, готує механізми, щоб в майбутньому визнати власника приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина зрадником. Проте це скоріш за все не відбудеться найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики прокоментували ситуацію з інформацією The Washington Post про нібито спроби Пригожина зв'язатись з українською розвідкою та обміняти інформацію про позиції російських військових в обмін на контроль над Бахмутом.
В ISW вважають, що таким чином Пригожин продовжує свою боротьбу з Міноборони РФ, але не з російським диктатором Володимиром Путіним. Аналітики зазначили, що в Кремлі, ймовірно, знали про потенційні контакти Пригожина з українською стороною, тому не були здивовані публікацією The Washington Post.
Йдеться і про те, що в Кремлі готують механізми дискредитації Пригожина як зрадника.
"Неназвані джерела у Кремлі повідомили, що адміністрація президента Росії готує інформаційну операцію з публічної дискредитації Пригожина, але зазначили, що Кремль навряд чи загрожуватиме йому, поки сили "Вагнера" перебувають на передовой. Пригожин командує силами Вагнера на Донбасі, і його відсторонення порушило б позиції росіян у Бахмуті, а такий ризик Путін навряд чи піде", - зазначили в ISW.
Крім цього, Кремль не може просто змістити Пригожина з посади, бо група "Вагнера" - приватна компанія, і єдиний спосіб змінити її власника полягає у встановленні контролю над найманцями.
"Щоб вивести Пригожина з-під його контролю над "Вагнером", за іронією долі потрібно було б встановити прямий контроль Кремля над групою найманців, від якої Путін щосили намагається зберігати формальну дистанцію", - пишуть в ISW.
Нагадаємо, The Washington Post писали, що Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута, де його найманці зазнають великих втрат, розкрити дані про позиції військ РФ для атак. Українська сторона на це не погодилася.
Також нещодавно представник ГУР МОУ Андрій Юсов зазначив, що публічний конфлікт між Пригожиним із Міноборони РФ є страхом перед відповідальністю за неминучу поразку Росії у війні.
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