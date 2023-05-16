Кремль готовит механизмы для дискредитации Пригожина как предателя - ISW

Аналитики прокомментировали ситуацию с информацией The Washington Post о якобы попытках Пригожина связаться с украинской разведкой и обменять информацию о позициях российских военных в обмен на контроль над Бахмутом.

В ISW считают, что таким образом, Пригожин продолжает свою борьбу с Минобороны РФ, но не с российским диктатором Владимиром Путиным. Аналитики отметили, что в Кремле, возможно, знали о потенциальных контактах Пригожина с украинской стороной, поэтому не были удивлены публикацией The Washington Post.

Речь идет и о том, что в Кремле готовят механизмы дискредитации Пригожина как предателя.

"Неназванные источники в Кремле сообщили, что администрация президента России готовит информационную операцию по публичной дискредитации Пригожина, но отметили, что Кремль вряд ли будет угрожать ему, пока силы "Вагнера" находятся на передовой. Пригожин командует силами Вагнера на Донбассе, и его отстранение нарушило бы позиции россиян в Бахмуте, а такой риск Путин вряд ли пойдет», – отметили в ISW.

Кроме этого, Кремль не может просто сместить Пригожина с должности, потому что группа "Вагнера" – частная компания, и единственный способ сменить ее владельца заключается в установлении контроля над наемниками.

"Чтобы вывести Пригожина из-под его контроля над "Вагнером", по иронии судьбы следовало бы установить прямой контроль Кремля над группой наемников, от которой Путин изо всех сил пытается сохранять формальную дистанцию", – пишут в ISW.

Ключевые выводы