Кремль о единой валюте России и Беларуси: об этом пока речи не идет

Россия и Беларусь пока не рассматривают вопрос введения единой валюты в рамках создания Союзного государства. Такая возможность не рассматривается даже в перспективе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о возможности введения единой валюты.

"Об этом пока речи не идет. Вчера об этом, в частности, говорили два президента", - отметил он.

По его словам, создание Союзного государства будет происходить учетом интересов обеих стран.

"Интеграция, конечно, будет совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран", - добавил Песков.