Кремль о единой валюте России и Беларуси: об этом пока речи не идет
Россия и Беларусь пока не рассматривают вопрос введения единой валюты в рамках создания Союзного государства. Такая возможность не рассматривается даже в перспективе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос о возможности введения единой валюты.
"Об этом пока речи не идет. Вчера об этом, в частности, говорили два президента", - отметил он.
По его словам, создание Союзного государства будет происходить учетом интересов обеих стран.
"Интеграция, конечно, будет совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран", - добавил Песков.
Напомним, ранее президенты России и Беларуси согласовали все 28 союзных программ, их утвердят до конца года.
РБК-Украина писало, что Минск и Москва хотят объединить газовые рынки, оборонное пространство и ввести единый парламент.