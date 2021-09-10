Кремль про єдину валюту Росії та Білорусі: про це поки мови не йде

Росія і Білорусь поки не розглядають питання введення єдиної валюти в рамках створення Союзної держави. Така можливість не розглядається навіть у перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Зокрема, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков негативно відповів на питання про можливість введення єдиної валюти.

"Про це поки мови не йде. Вчора про це, зокрема, говорили два президенти", - зазначив він.

За його словами, створення Союзної держави відбуватиметься урахуванням інтересів обох країн.

"Інтеграція, звичайно, буде вдосконалюватися, продовжуватися в тому вигляді, який буде найбільшим, найкращим чином відповідати інтересам двох країн", - додав Пєсков.