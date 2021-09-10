ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кремль про єдину валюту Росії та Білорусі: про це поки мови не йде

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 10 вересня 2021 12:52
Кремль про єдину валюту Росії та Білорусі: про це поки мови не йде Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin ru)
Автор: Юлія Бойко

Росія і Білорусь поки не розглядають питання введення єдиної валюти в рамках створення Союзної держави. Така можливість не розглядається навіть у перспективі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Зокрема, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков негативно відповів на питання про можливість введення єдиної валюти.

"Про це поки мови не йде. Вчора про це, зокрема, говорили два президенти", - зазначив він.

За його словами, створення Союзної держави відбуватиметься урахуванням інтересів обох країн.

"Інтеграція, звичайно, буде вдосконалюватися, продовжуватися в тому вигляді, який буде найбільшим, найкращим чином відповідати інтересам двох країн", - додав Пєсков.

Нагадаємо, раніше президенти Росії та Білорусі погодили всі 28 союзних програм, їх затвердять до кінця року.

РБК-Україна писало, що Мінськ і Москва хочуть об'єднати газові ринки, оборонний простір і ввести єдиний парламент.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь
NEWS
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
Карантин в Україні планують посилити. МОЗ проситиме уряд зібратися на позачергове засідання
DAILY
Війна – не перешкода. Як і чим Україна продовжує торгувати з Росією
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Війна – не перешкода. Як і чим Україна продовжує торгувати з Росією