Кремль допустил возможность встречи Зеленского и Путина и назвал условие

В Кремле не отказываются от встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Однако для того, чтобы она произошла ее необходимо подготовить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, позиция российской стороны по встрече Зеленского и Путина не изменилась. Песков добавил, что Москва не отказывается от такой возможности, но она должна быть подготовлена.

"Подготовка этой встречи может и должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего документа, соглашения, который должен быть подписан на высшем уровне". - отметил представитель Кремля.

Песков уточнил, что движение по разработке итогового документа встречи на высшем уровне отсутствует.