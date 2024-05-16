Кремль дав вказівку на розбудову кінотеатрів на ТОТ для посилення пропаганди, - ЦНС

Як зазначають у Центрі нацспротиву, таким чином усі бюджетні установи ТОТ отримали вказівку забезпечити "повні зали" при перегляді кремлівської пропаганди.

"Усе, що виправдовує і героїзує свавілля кремлівської терористичної верхівки, це максимально використовується для промивання свідомості громадян. А особливо тих, хто на власній шкірі переконався у антилюдській сутності Росії", - йдеться в повідомленні.

Водночас у ЦНС повідомили, що також найближчим часом на тимчасово окупованій території Луганської області знову почнуть діяти установки антен російського телебачення, яке транслює пропаганду.