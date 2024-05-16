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Кремль дал указание на строительство кинотеатров на ВОТ для усиления пропаганды, - ЦНС

Фото: Кремль строит кинотеатры и сгоняет население на фильмы с пропагандой на ВОТ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Кремль решил удвоить количество кинотеатров на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины для усиления пропаганды с принудительным привлечением местного населения. Такое средство захватчики хотят изменить восприятие оккупации гражданскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.

Как отмечают в Центре нацсопротивления, таким образом, все бюджетные учреждения ВОТ получили указание обеспечить "полные залы" при пересмотре кремлевской пропаганды.

"Все, что оправдывает и героизирует произвол кремлевской террористической верхушки, это максимально используется для промывания сознания граждан. А особенно тех, кто на собственной шкуре убедился в античеловеческой сущности России", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС сообщили, что также в ближайшее время на временно оккупированной территории Луганской области снова начнут действовать установки антенн российского телевидения, транслирующего пропаганду.

Пропаганда на оккупированных территориях

Следует отметить, что Кремль пытается склонить мнение населения на оккупированных территориях относительно правильности действий диктатора Путина и его захватнической армии.

Таким образом на ВОТ постоянно вводятся новые методы пропаганды, которые нацелены на все слои гражданского населения, в частности - детей.

Так, недавно мы сообщали, что представители российской Комиссии защиты прав несовершеннолетних провели лекции в захваченных школах на временно оккупированных территориях, где занимались оправданием российской агрессии против Украины.

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