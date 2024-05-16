Кремль дал указание на строительство кинотеатров на ВОТ для усиления пропаганды, - ЦНС

Как отмечают в Центре нацсопротивления, таким образом, все бюджетные учреждения ВОТ получили указание обеспечить "полные залы" при пересмотре кремлевской пропаганды.

"Все, что оправдывает и героизирует произвол кремлевской террористической верхушки, это максимально используется для промывания сознания граждан. А особенно тех, кто на собственной шкуре убедился в античеловеческой сущности России", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦНС сообщили, что также в ближайшее время на временно оккупированной территории Луганской области снова начнут действовать установки антенн российского телевидения, транслирующего пропаганду.