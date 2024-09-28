Кремль через платформу "Друзі миру" хоче показати Україну противником переговорів, - ISW
Днями Китай оголосив про створення платформи "Друзі миру", яка нібито спрямована на сприяння припиненню війни в Україні. Кремль, ймовірно, використовуватиме її, щоб представити Україну як таку, що не бажає проводити переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що 26 вересня глава МЗС Китаю Ван І оголосив, що Китай, Бразилія, Пакистан та "інші країни-однодумці на глобальному півдні" незабаром створять платформу "Друзі миру". Анонсований майданчик нібито спрямований на сприяння "інклюзивному діалогу" для пошуку рішення щодо припинення війни в Україні.
При цьому експерти нагадали, що КНР регулярно просувала свій альтернативний мирний план, дозволяючи російським чиновникам зображувати готовність до сумлінних переговорів з Україною. Це, у свою чергу, відбувалося незважаючи на постійні заяви Кремля, умови якого були рівносильними повній капітуляції України або прямо відкидали переговори.
В ISW дійшли висновку, що Кремль, ймовірно, просуватиме нову платформу "Друзів миру" і використовуватиме свою підтримку численних альтернативних мирних зусиль, щоб хибно представити Україну як таку, що не бажає вести переговори.
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