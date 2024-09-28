Кремль через платформу "Друзья мира" хочет показать Украину противником переговоров, - ISW

На днях Китай объявил о создании платформы "Друзей мира", которая якобы направлена на содействие прекращения войны в Украине. Кремль, вероятно, будет использовать ее, чтобы представить Украину, как не желающей проводить переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что 26 сентября глава МИД Китая Ван И объявил, что Китай, Бразилия, Пакистан и "другие страны-единомышленники на глобальном юге" вскоре создадут платформу "Друзей мира". Анонсированная площадка якобы направлена на содействие "инклюзивному диалогу" для поиска решения по прекращению войны в Украине.

При этом эксперты напомнили, что КНР регулярно продвигала свой альтернативный мирный план, позволяя российским чиновникам изображать готовность к добросовестным переговорам с Украиной. Это в свою очередь, происходило несмотря на постоянные заявления Кремля, условия которого были равносильны полной капитуляции Украины или прямо отвергали переговоры.

В ISW пришли к выводу, что Кремль, вероятно, будет продвигать новую платформу "Друзей мира" и использовать свою поддержку многочисленных альтернативных мирных усилий, чтобы ложно представить Украину, как не желающую вести переговоры.