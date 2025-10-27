Кремль боїться "героїв" війни: соціологи з’ясують, чи готові за них голосувати, - ЦПД

Російські соціологи з'ясують, чи готові виборці голосувати за учасників війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО України.
На тлі підготовки до виборів до Держдуми у 2026 році кремль засумнівався, чи готові росіяни голосувати за учасників війни проти України, вважають аналітики ЦПД.
Тому соціологи мають з’ясувати, чи не відштовхне виборців велика кількість учасників війни в партійних списках.
Водночас, повідомляють у ЦПД, в Росії продовжується героїзація учасників так званої "СВО".
У 2026 році близько 70-80 таких "героїв" мають потрапити в Державну думу. Формально - щоб "оновити депутатський корпус", фактично - щоб утримати під контролем тих, хто може стати загрозою режиму після повернення з фронту, стрерджують у ЦПД.
Крім того, зазначають у центрі, це має стати наочним прикладом "соціального ліфту" для учасників війни проти України.
"У Москві добре розуміють: "ветерани" - не романтизовані герої, а люди зі зброєю, зокрема, колишні ув’язнені, які можуть стати каталізатором зростання злочинності, соціальної напруженості й політичної дестабілізації, і становити пряму загрозу для стабільності путінського режиму", - ідеться у повідомленні ЦПД.
Отже, російська влада розраховує, що отримавши депутатські мандати, учасники війни будуть лояльними до неї і стануть комунікаторами з військовими, коли ті почнуть масово повертатися з фронту.
У центрі також зауважують, що багато "ветеранів" є фейковими і ніколи не брали участі в бойових діях, натомість створюють ілюзію масовості бойової участі та мобілізації.
Раніше РБК-Україна писало про те, що в мережі з'явився список імен тих білорусів, які можуть воювати на стороні Росії.
Однак цей список може бути не повним, адже деякі громадяни Білорусі також мають російський паспорт і не враховуються як "легіонери".
При цьому, якщо для найманців з інших країн в армії РФ ключовою мотиваційною складовою є гроші, то для громадян Білорусі - ідеологія. Адже білоруське і російське суспільство існують у єдиному інформаційному просторі. Саме тому білоруси "охоче вірять у казки пропагандистів про "нацистів в Україні" і воюють за "спільне радянське минуле".
Також у ЦПД пояснили, чому Росія оголосила найбільший військовий призов навесні 2025 року: нарощування чисельності армії свідчить про наміри Кремля продовжувати бойові дії, попри офіційні заяви про готовність до переговорів.
Росія активно залучає ув'язнених до війни проти України, починаючи з першого року вторгнення. Спочатку цей процес організовував засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, але після його смерті Росгвардія почала вербувати колишніх вагнерівців для посилення контролю.
Міноборони РФ також залучає жінок із в'язниць, використовуючи їх як штурмовиків та снайперів, а нещодавно Держдума дозволила засудженим за зґвалтування підписувати контракти, щоб брати участь у війні проти України.