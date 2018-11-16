Кремль блокирует освобождение украинских военных и исключает их из списков, - Геращенко

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

По словам Геращенко, украинская сторона продолжает делать все возможное для скорейшего освобождения украинцев

Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Кремль блокирует освобождение украинских военнослужащих и исключает их из списков, понимая их важность для украинской стороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Так, Геращенко 5 ноября приняла участие в акции "Пустые стулья" в поддержку украинских политических заключенных в России и Крыма, а также заложников на оккупированном Донбассе.

В ходе выступления Геращенко сообщила, что приоритетной задачей для Украины остается освобождение всех незаконно удерживаемых украинцев, которых удерживают как на оккупированном Донбассе, так и в оккупированном Крыму и России. По ее словам, среди таких пленников Кремля есть "военнослужащие, которые во время эскалации ситуации в Донбассе остались верными присяге и отправились на фронт защищать украинские территории от оккупантов".

"На каждом заседании подгруппы в Минске мы ставим вопрос освобождения Сергея Глондаря, Александра Коринькова, Богдана Пантюшенко, И. Деева, C. Иванчука, Р. Онищука и других наших военнослужащих, которых незаконно удерживают боевики ... Кремль, понимая их важность для украинской стороны, блокирует вопрос увольнения и исключает их из списков", - сказала первый замглавы ВР.

При этом украинская сторона продолжает делать все возможное для скорейшего освобождения украинцев, в том числе и при работе на международных площадках.

По словам Геращенко, сегодня третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" (Украина).

"В резолюции перечислены истории политзаключенных Кремля - ​​тех граждан Украины, которые стали жертвами агрессивной внешней политики Российской Федерации", - сказала первый заместитель главы парламента.

Напомним, Геращенко заявила, что Российская Федерация может приостановить процесс освобождения украинских политзаключенных до президентских выборов в Украине.

Как писало РБК-Украина ранее, украинские активисты, правозащитники и родственники находящихся в РФ украинских политзаключенных призвали Великобританию, США и другие страны использовать законы вроде Акта Магнитского для преследования российских чиновников, причастных к пыткам и других нарушениям прав человека.