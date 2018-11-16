Кремль блокирует освобождение украинских военных и исключает их из списков, - Геращенко

По словам Геращенко, украинская сторона продолжает делать все возможное для скорейшего освобождения украинцев
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявила, что Кремль блокирует освобождение украинских военнослужащих и исключает их из списков, понимая их важность для украинской стороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.
Так, Геращенко 5 ноября приняла участие в акции "Пустые стулья" в поддержку украинских политических заключенных в России и Крыма, а также заложников на оккупированном Донбассе.
В ходе выступления Геращенко сообщила, что приоритетной задачей для Украины остается освобождение всех незаконно удерживаемых украинцев, которых удерживают как на оккупированном Донбассе, так и в оккупированном Крыму и России. По ее словам, среди таких пленников Кремля есть "военнослужащие, которые во время эскалации ситуации в Донбассе остались верными присяге и отправились на фронт защищать украинские территории от оккупантов".
"На каждом заседании подгруппы в Минске мы ставим вопрос освобождения Сергея Глондаря, Александра Коринькова, Богдана Пантюшенко, И. Деева, C. Иванчука, Р. Онищука и других наших военнослужащих, которых незаконно удерживают боевики ... Кремль, понимая их важность для украинской стороны, блокирует вопрос увольнения и исключает их из списков", - сказала первый замглавы ВР.
При этом украинская сторона продолжает делать все возможное для скорейшего освобождения украинцев, в том числе и при работе на международных площадках.
По словам Геращенко, сегодня третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН рассмотрит обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" (Украина).
"В резолюции перечислены истории политзаключенных Кремля - тех граждан Украины, которые стали жертвами агрессивной внешней политики Российской Федерации", - сказала первый заместитель главы парламента.
Напомним, Геращенко заявила, что Российская Федерация может приостановить процесс освобождения украинских политзаключенных до президентских выборов в Украине.
Как писало РБК-Украина ранее, украинские активисты, правозащитники и родственники находящихся в РФ украинских политзаключенных призвали Великобританию, США и другие страны использовать законы вроде Акта Магнитского для преследования российских чиновников, причастных к пыткам и других нарушениям прав человека.