Кремль блокує звільнення українських військових та виключає їх зі списків, - Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

За словами Геращенко, українська сторона продовжує робити все можливе для найшвидшого звільнення українців

Перший заступник голови Верховної ради України Ірина Геращенко заявила, що Кремль блокує звільнення українських військовослужбовців та виключає їх зі списків, розуміючи їх важливість для української сторони. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу парламенту.

Так, Геращенко 5 листопада взяла участь у акції "Порожні стільці" на підтримку українських політичних в’язнів у Росії й Криму, а також заручників на окупованому Донбасі.

У ході виступу Геращенко повідомила, що пріоритетним завданням для України залишається звільнення усіх незаконно утримуваних українців, які утримуються як на окупованому Донбасі, так і в окупованому Криму і Росії. За її словами, серед таких бранців Кремля є "військовослужбовці, які під час ескалації ситуації на Донбасі залишились вірними присязі та вирушили на фронт боронити українські території від окупанта".

"На кожному засіданні підгрупи у Мінську ми порушуємо питання звільнення Сергія Глондаря, Олександра Корінькова, Богдана Пантюшенка, І. Дєєва, C. Іванчука, Р. Оніщука і інших наших військовослужбовців, яких незаконно утримують бойовики… Кремль, розуміючи їх важливість для української сторони, блокує питання звільнення та виключає їх із списків", - сказала перший замголови ВР.

При цьому українська сторона продовжує робити все можливе для найшвидшого звільнення українців, зокрема і під час роботи на міжнародних майданчиках.

За словами Геращенко, сьогодні третій комітет Генеральної Асамблеї ООН розглядатиме оновлений проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь" (Україна).

"У проекті резолюції перераховані історії політв’язнів Кремля - тих громадян України, які стали жертвами агресивної зовнішньої політики Російської Федерації", - сказала перший заступник голови парламенту.

Нагадаємо, Геращенко заявила, що Російська Федерація може призупинити процес звільнення українських політв'язнів до президентських виборів в Україні.

Як писало РБК-Україна раніше, українські активісти, правозахисники та родичі утримуваних у РФ українських політв'язнів закликали Британію, США та інші країни використовувати закони на кшталт Акту Магнітського для переслідування російських чиновників, які причетні до тортур та інших порушень прав людини.