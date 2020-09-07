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Кремль анонсировал визит Лукашенко в Россию в ближайшие дни

Автор: Анастасия Рокитна

В России активно идет подготовка визита президента Беларуси Александра Лукашенко. Он приедет в ближайшие дни.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Однако, по его словам, это будет не 13 сентября, как ранее писали СМИ.

"В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни, мы своевременно вас проинформируем", - сказал Песков.

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Напомним, президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о личной встрече в Москве в ближайшие недели. В Кремле уточнили, что визит белорусского лидера состоится в ближайшие две недели.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация уже подготовила резерв из силовиков, которые могут быть направлены в Беларусь.

На это заявление уже отреагировали Польша и Германия, немецкий канцлер Ангела Меркель надеется, что Путин не будет оправлять российские войска на территорию Беларуси.

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