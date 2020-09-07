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Кремль анонсував візит Лукашенка в Росію в найближчі дні

Автор: Анастасия Рокитна

У Росії активно йде підготовка візиту президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він приїде в найближчі дні.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

Однак, за його словами, це буде не 13 вересня, як раніше писали ЗМІ.

"В цілому, дійсно, його можна очікувати в найближчі дні, ми своєчасно вас поінформуємо", - сказав Пєсков.

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Нагадаємо, президенти РФ і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко домовилися про особисту зустріч у Москві в найближчі тижні. У Кремлі уточнили, що візит білоруського лідера відбудеться в найближчі два тижні.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація вже підготувала резерв з силовиків, які можуть бути спрямовані в Білорусь.

На цю заяву вже відреагували Польща і Німеччина, німецький канцлер Ангела Меркель сподівається, що Путін не буде відправляти російські війська на територію Білорусі.

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