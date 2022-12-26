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Кременную "отрезали" от Северодонецка. Эксперт сообщил о контроле ВСУ над участком важной трассы

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Луганская область, Понедельник 26 декабря 2022 00:47
Кременную "отрезали" от Северодонецка. Эксперт сообщил о контроле ВСУ над участком важной трассы Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные в Луганской области взяли под полный огневой контроль участок трассы Р-66 от Кременной к Северодонецку. Таким образом ВСУ значительно усложнили для оккупантов логистику в этом районе.

Об этом рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Кременная... ВСУ достигли полного огневого контроля за участком трассы Р-66 от Кременной к Северодонецку. Теперь проехать оккупантам по этому отрезку минимум пяток километров, мягко говоря, на расслабоне и с ветерком совсем не получится. Кременную отрезали от Северодонецка", - говорится в публикации.

Перед этим Силы обороны Украины имели огневой контроль на трассе Р-66 с северного направления, а "с недавних пор физическое присутствие ВСУ на этом отрезке на ряде локаций".

"Поэтому уже можно осторожно, но констатировать серьезную логистическую проблематику оккупантов в районе Кременной. Да. Пока мы говорим об огневом контроле. Но именно с этого все начинается. Сначала огневой контроль, затем физический и... и все", - отмечает эксперт.

Также Коваленко добавил, что Кременная "на шаг ближе" к освобождению.

"А это значит, что ВСУ на шаг ближе к обрушению обороны РОВ на этой локации и далее, с учетом шаткости общей обороны россиян", - пишет он.

Напомним, ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ имеют преимущество в районе Сватово и Кременной, поэтому к Новому году ожидаются хорошие новости.

Также 24 декабря руководитель Луганской ОВА рассказал, что противник уже вывез из Сватово свою оккупационную "администрацию ЛНР".

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Луганск Северодонецк Кременная Война России против Украины
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