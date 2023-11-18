У Кремінній підірвали автомобіль з "високопосадовцями ЛНР"

За даними ASTRA, ввечері 16 листопада на одному з блокпостів у Кремінній загорівся УАЗ "Патріот", за кермом якого перебував "заступник начальника УКР МВС ЛНР" підполковник поліції Володимир Пахоленко. З ним в машині був "т.в.о. заступника міністра МВС по ЛНР" підполковник поліції Олег Шумілов.

За даними російських журналістів, обох госпіталізовано - у них діагностовано осколкові поранення.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Мелітополі, 11 листопада, партизани підірвали штаб російських терористів. Внаслідок вибуху було знищено трьох офіцерів Росії.

Як розповідав міський голова Мелітополя Іван Федоров, після вибуху по місту на шаленій швидкості їздили поліцейські автомобілі.

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