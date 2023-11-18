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В Кременной взорвали автомобиль с "высокопоставленными чиновниками ЛНР"

Фото: в Кременной взорвали автомобиль с высокопоставленными должностными лицами ЛНР (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В "ЛНР", вероятно, взорвали автомобиль с "в.и.о. заместителя министра МВД ЛНР" и "заместителем начальника уголовного розыска МВД ЛНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным ASTRA, вечером 16 ноября на одном из блокпостов в Кременной загорелся УАЗ "Патриот", за рулем которого находился "заместитель начальника УКР МВД ЛНР" подполковник полиции Владимир Пахоленко. С ним в машине был "и.о. заместителя министра МВД по ЛНР" подполковник полиции Олег Шумилов.

По данным российских журналистов, оба госпитализированы - у них диагностированы осколочные ранения.

Напомним, мы сообщали, что в Мелитополе, 11 ноября, партизаны взорвали штаб российских террористов. В результате взрыва были уничтожены три офицера России.

Как рассказывал мэр Мелитополя Иван Федоров, после взрыва по городу на бешеной скорости ездили полицейские автомобили.

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